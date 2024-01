Start ins Jahr für die Schützenfamilie: Dreikönigsball in der Schützenhalle in Brohl

Zu Beginn des neuen Jahres stand bei der St.-Matthias-Schützenbruderschaft zu Brohl traditionell der Dreikönigsball in der Schützenhalle in der Mühlenwiese auf dem Programm – ein festliches Ereignis gleich zum Start ins neue Jahr 2024 mit zahlreichen Aktivitäten und Veranstaltungen der Brohler Schützenfamilie, teilt der Verein in einer Pressemeldung mit. Gemeinsam mit seiner Königin Henni war König Sascha Laux der strahlende Mittelpunkt dieser Veranstaltung.

Majestät Sascha Laux mit Gattin Henni betrachten freudestrahlend ihren Königpreis, die „Bröhlsche Jäß“, beim Ehrentanz im Kreise der Schützenfamilie. Foto: Martin Schnitker

Zahlreiche Gäste fanden den Weg zur Schützenhalle und wurden dort nach der herzlichen Begrüßung durch den Brudermeister Peter Nonn vom Küchenteam mit köstlichen Speisen und Getränken verwöhnt, nachdem zum Empfang mit einem Gläschen Sekt auf ein gesundes und glückseliges neues Jahr angestoßen wurde.

Ehrentanz des Königspaar durfte nicht fehlen

Nachdem sich alle Anwesenden umfassend gestärkt hatten, bestritt das Königspaar Henni und Sascha Laux im Rund der Schützen den Ehrentanz. Dann war die Tanzfläche auch für alle anderen freigegeben, und viele nutzen diese Gelegenheit. Für die musikalische Gestaltung an diesen Abend hatte sich Alleinunterhalter Peter Speich wieder viel vorgenommen. Die Bedienung und Bewirtung der Gäste mit Getränken lag in den bewährten Händen des Brohler Amazonen-Corps.

Im Laufe des Abends wurden vom stellvertretenden Schießmeister Franz Rudolf Mularczyk die Sieger der letztjährigen Vereinsmeisterschaft geehrt. Sie erhielten Urkunden, Orden und Ehrenzeichen. Gewinnchancen konnte man sich auch bei einer reichhaltigen Tombola zugunsten des Hospiz-Vereins Rhein-Ahr ausrechnen. Viele Gutscheine, Überraschungen und gut gefüllte Geschenkkörbe fanden ihren Gewinner oder ihre Gewinnerin. Da alle Preise von umliegenden Einzelhändlern und Firmen sowie Schützenmitgliedern und Brohler Vereinen gestiftet wurden, geht der komplette Tombola-Erlös ohne Abzug an den Hospiz-Verein Rhein-Ahr.

Paar lebt in Niederdürenbach

In den vergangenen Jahren ist man dazu übergegangen, der neuen Majestät den Königspreis nicht mehr an Fronleichnam, sondern zum Dreikönigsball zu überreichen. So kann man auf die Interessen des jeweiligen Würdenträgers individuell eingehen. Da das Königspaar sozusagen als „Exil-Brohler“ in Niederdürenbach wohnt, erhielt das Königspaar eine von einer Künstlerin aus Namedy gefertigte „Bröhlsche Jäß“. König Sascha Laux freute sich außerordentlich über die Skulptur und bedankte sich sehr herzlich. Und er wusste auch sofort, wo die „Bröhlsche Jäß“ künftig stehen wird. Die Feierlichkeiten beim stimmungsvollen Dreikönigsball dauerten für viele Teilnehmer bis in die frühen Morgenstunden an. red