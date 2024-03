Plus Adenau

Standortsuche läuft: Nach der VG Altenahr will auch die VG Adenau ein Lehrschwimmbecken

Von Claudia Voß

i Symbolbild: Schüler nehmen an einem Schwimm-Intensivkurs vom Landessportbund Berlin und der Sportjugend Berlin im Kombibad Gropiusstadt teil. Foto: Jens Kalaene/dpa

Gute Nachrichten für Kinder und Jugendliche gibt es in Sachen Schwimmunterricht nicht nur in der Verbandsgemeinde Altenahr. Auch in der Verbandsgemeinde Adenau wird der Bau eines Lehrschwimmbeckens geprüft. Errichtet werden soll dies nach Möglichkeit nahe der Hocheifelhalle.