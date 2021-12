Der Standort des ZF-Werkes in der Max-Planck-Straße in Ahrweiler mit seinen rund 280 Arbeitsplätzen soll spätestens zum 1. Januar 2024 Geschichte sein. Zu diesem Zeitpunkt soll eine neue Betriebsstätte bezugsfertig sein. Angestrebt wird, bis zum 30. Juni 2022 einen neuen Standort gefunden zu haben – bevorzugt in Bad-Neuenahr-Ahrweiler, Sinzig, Bad Breisig oder Niederzissen. Weitere Flächen in Rheinland-Pfalz können in die Standortprüfung mit einbezogen werden.