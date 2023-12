In einer „Sondersprechstunde“ der Verbandsgemeinde Altenahr im „Freundschaftshaus“ in der Neuen Mitte von Marienthal können am Dienstag, 2. Januar, und Mittwoch, 3. Januar, die 33 Marienthaler, die bis jetzt verwaltungstechnisch Bürger der Stadt Bad Neuenahr sind, ihre Papiere aktualisieren lassen und somit Bürger der Ortsgemeinde Dernau werden.