Sommer 2024: Das waren die beliebtesten Ziele für Urlaubshungrige vom Rhein

i Ein warmer Sommertag am Strand von Arenal auf der beliebten balearischen Insel Mallorca: Spanien gehört auch im Sommer 2024 mit zu den beliebtesten Reisezielen der Urlaubshungrigen am Rhein. Foto: Clara Margais/picture alliance/dpa,

Spätestens wenn am kommenden Wochenende die Uhr zurückgestellt wird, ist klar: Das war es mit dem Sommer 2024. Und so manch einer wird wohl mit einem Hauch Wehmut auf die vergangene Reise zurückblicken. Welches Ziel war besonders beliebt, und wie zufrieden sind die Reisebüros am Rhein mit der Sommersaison 2024? Unsere Zeitung hat nachgefragt.