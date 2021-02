Sinzig

Sinziger Stadtrat kippt NVZ-Pläne: Verfahren eingestellt

Das Nahversorgungszentrum (NVZ), wie es aktuell für das Rick-Gelände in Sinzig geplant ist, wird es so nicht geben. Diese Entscheidung hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstagabend getroffen.