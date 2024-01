Während es bei der havarierten Kreissporthalle zügig vorangeht, müssen sich die Nutzer der städtischen Rudig-Altig-Halle in Sinzig noch etwas in Geduld üben. Warum dem so ist, erläuterte Sofia Lunnebach, Geschäftsführerin der Gesellschaft für Entwicklung, Wiederaufbau und Innovation (Gewi), in der jüngsten Sitzung des Stadtrats.