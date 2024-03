Plus Sinzig

Sinzig nach der Flut: So steht es um den Wiederaufbau

Von Silke Müller

i Die Wiederaufbauarbeiten der Barbarossaschule sind zu 60 Prozent abgeschlossen. Foto: Silke Müller

Mehr als zweieinhalb Jahre ist die Flutkatastrophe im Ahrtal nun her. Zwar geht der Wiederaufbau in Sinzig gut voran, es gibt aber immer noch eine Menge zu tun. Den aktuellen Stand der Dinge erläuterte Sofia Lunnebach, Geschäftsführerin der Gesellschaft für Entwicklung, Wiederaufbau und Innovation (Gewi), in der jüngsten Sitzung des Stadtrats.