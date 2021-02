Ob das Nahversorgungszentrum (NVZ) auf dem ehemaligen Rick-Gelände in Sinzig gebaut wird – oder nicht –, darüber soll der Sinziger Stadtrat am Donnerstag entscheiden. Fraglich ist allerdings, was passiert, wenn das Gremium das Projekt beerdigt. Denn ob dann Wohnbebauung kommt, steht in den Sternen.