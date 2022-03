Seit drei Wochen vermisst: Polizei sucht 29-Jährigen aus Heimersheim

Gegen 17 Uhr soll der Vermisste seine Wohnung verlassen haben. Anschließend sei er in der Barbarossa Straße in Sinzig unterwegs gewesen sein. Zuletzt hielt er sich gegen 17.40 Uhr an der Rheinpromenade in Remagen auf. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Die polizeilichen Suchmaßnahmen blieben bisher ohne Erfolg.

Falls Sie Hinweise zur Vermisstensuche haben, wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Remagen:

Polizeiinspektion Remagen Telefon: 02462- 9382-0 oder Kriminalpolizei Mayen Telefon: 02651 801-0

Personenbeschreibung / Besondere Hinweise: Maksim Kheder ist etwa 1,75 Meter groß und schlank. Er hat schwarze, kurze Haare und trägt Vollbart. Herr Kheder war beim Verlassen der Wohnung mit einer Jeans, einem roten T-Shirt und einer grauen Übergangsjacke bekleidet.

Polizeidirektion Mayen

Pressestelle

Telefon: 02651-801-0

Link: Polizeidirektion Mayen