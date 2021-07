Glück im Unglück: In Bad Breisig ist ein Segelflieger abgestürzt. Er landete jedoch sicher – in einem Waldstück.

Am Samstagnachmittag ist ein Segelflieger in ein an den Flughafen Mönchsheide angrenzendes Waldstück gestürzt.

Wie die Polizei in Bad Breisig (Landkreis Ahrweiler) mitteilte, konnte sich der Pilot aus dem Flugzeug befreien. Er wurde nicht lebensgefährlich verletzt. Weitere Personen waren nicht an Bord. Warum das Segelflugzeug abstürzte, ist noch unklar.