Plus Kreis Ahrweiler Schnee und Glätte im Kreis Ahrweiler am Donnerstag: Verstopfte A61, Menschen gehen im Schnee spazieren Die Unwetterwarnung für den Kreis Ahrweiler ist zwar seit dem frühen Donnerstagmorgen aufgehoben, Schnee und Eis blieben wegen der niedrigen Temperaturen aber bestehen. So kam es vor allem auf der Autobahn 61 zu Staus und Verkehrsbehinderungen. Von Celina de Cuveland

Hauptproblem auf der A 61 wie schon am Mittwoch an den Auf- und Abfahrten zum Innovationspark Ringen: quer stehende Lastwagen. So blockiert etwa ein quer stehender Lkw in Höhe des Rastplatzes Goldene Meile den Beschleunigungsstreifen. Auch kurz hinter der Landesgrenze nach Nordrhein-Westfalen gibt es seit dem frühen Morgen Staus ab ...