Plus Westum Schlag die Möhre: Närrisches Spiel in Westum stärkt Teamgeist Zum neunten Mal feierten die Sinziger Narren ihren beliebten Stadteilwettbewerb „Schlag die Möhre“. Nach dem Vorbild der Fernsehshow von Stefan Raab messen die Teams dabei ihre Kräfte. Von Martin Ingenhoven

Seit 2014 lädt die Westumer Karnevalsgesellschaft (KG) Rot-Weiß Mannschaften aus allen Ortsteilen der Barbarossa-Stadt ein, um sich im verrückt-vergnüglichen Narrenwettkampf miteinander zu messen. In elf Spielen mussten Geschicklichkeit, Köpfchen, Kraft, Teamgeist und Ausdauer an den Tag gelegt werden, um dem Vorjahressieger Westum den begehrten Titel zu entreißen. Westum will den Titel ...