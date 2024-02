Nobel war das Domizil des Pfadfinderstamm Galileo-Galilei in Ringen vom ersten Tag des Einzugs an nicht unbedingt, aber sie waren lange Jahre stolz auf ihr Zuhause in den drei ausgemusterten Feldhäusern der Bundeswehr an der Heppinger Straße. Der Stamm gehörte damit zu den wenigen ehrenamtlichen Gruppierungen, die ein eigenes Haus für ihre Jugendarbeit vorzeigen konnte.