Bad Neuenahr

Rosenkranzkirche in Bad Neuenahr: Einführungsgottesdienst für Pfarrer Dekan Peter Strauch

Am Sonntagmorgen ist Dekan Peter Strauch offiziell beim Gottesdienst in der Rosenkranzkirche als neuer Pfarrer eingeführt worden. Strauch wird nun gemeinsam mit Pfarrer Jörg Meyrer als Moderator solidarisch den pastoralen Dienst in der Pfarrei ausüben.