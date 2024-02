Einige Säcke an Unrat, Zigarettenkippen, eine Puppe, ein Wäschekorb, Nylonnetze und viel mehr sind bei der Müllsammelaktion zusammengekommen, die die Regionalgruppe „Rheinschiene plus Brohltal“ des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) mit Freiwilligen am Rheinufer in Brohl-Lützing organisiert hatte.