Am 1. Januar 2025 wird in Bad Neuenahr-Ahrweiler die Satzung über die öffentliche Fernwärmeversorgung (Wärmesatzung) in Kraft treten. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit bei drei Gegenstimmen von Jürgen Lorenz (Wählergruppe Jakobs), Martin Kallweit (AfD) und Rolf Deißler (FDP) beschlossen. Bis 2045 soll die Stadt komplett klimaneutral zu sein.