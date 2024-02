Plus Bad Breisig Rat beschließt Förderprogramm: Wie Privatgrund in der VG Bad Breisig grüner werden soll Klimaschutz und Hochwasservorsorge sind nur einige der Themen, die den Verbandsgemeinderat Bad Breisig in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt hatten. Bereits seit August 2020 verfügt die Verbandsgemeinde (VG) über ein Hochwasserschutzkonzept, das nun vom Ingenieurbüro Faßbender Weber überarbeitet und fortgeschrieben wurde. Von Martin Ingenhoven

Das Büro hatte bereits das ursprüngliche Konzept erarbeitet und ließ nun Änderungen, die unter dem Eindruck der Hochwasserkatastrophe an der Ahr sinnvoll erschienen, in die Überarbeitung einfließen. Ebenfalls wurden Vorschläge der Bevölkerung berücksichtigt. So weist das Konzept jetzt etwa vermehrt Retentionsflächen und Totholzfänge auf. An der Ahr waren unter anderem ...