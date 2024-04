Plus Bad Neuenahr-Ahrweiler

Queer im Kreis Ahrweiler: Anders sein ist mit Frust und Arbeit verbunden

Von Judith Schumacher

i Beim queeren Frühstück wurden die Herausforderungen der Gesellschaft hinsichtlich anderer geschlechtlicher Orientierung thematisiert. Manche der Teilnehmer haben sich auf die Listen zur Kommunalwahl setzen lassen. Foto: Judith Schumacher

Queer sein auf dem Land: Wo gibt es Probleme und was könnte sich politisch und in den Verwaltungen verändern, um Abhilfe zu schaffen? Zu diesem Thema hatte der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen queere Menschen sowie alle, die als Angehörige oder Freunde in diesem Bereich noch Verbesserungspotenziale sehen, ins Alvitha eingeladen.