Plus Koblenz/Sinzig Prozess in Koblenz: „Boston George“ hat Kokainsucht durch kalten Entzug in den Griff bekommen Von Marvin Conradi i Auch weiterhin muss sich ein 31-jähriger Angeklagter, der sich den Aliasnamen "Boston Gerorge" gegeben hat, vor dem Landgericht Koblenz verantworten. Foto: Volker Hartmann/picture alliance/dpa Vier Prozesstage, ein Drogenhandel in nicht geringer Menge und ein Angeklagter, der diverse Erkrankungen hat: Das sind die Zutaten für den Prozess, bei dem sich weiterhin ein 31-jähriger Beschuldigter vor der 10. Strafkammer des Landgerichts Koblenz verantworten muss. Während die Beweisaufnahme aufgrund der Cannabislegalisierung erneut durchgeführt werden musste, und dadurch der geplante Deal nicht zustande gekommen war (wir berichteten), konnte letztlich der Gutachter einiges berichten. Lesezeit: 2 Minuten

Ausführlich berichtete der Sachverständige über die Kindheit und Jugend des Angeklagten. Der Beschuldigte ist in Nordrhein-Westfalen an der Grenze zu Rheinland-Pfalz aufgewachsen und das in einer lebhaften Atmosphäre, was der Angeklagte als stressig empfunden habe, so der Gutachter. Mit seiner Schwester habe sich der 31-Jährige nie verstanden, weswegen beide bis ...