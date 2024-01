Mit der Einweihung der neuen provisorischen Mensa im Sinziger Schulzentrum konnte jetzt zweieinhalb Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal ein weiteres wichtiges Projekt in Sinzig zum Abschluss gebracht werden. Die Schüler der Regenbogen-Grundschule und der Barbarossa-Realschule plus werden ab sofort dort zu Mittag essen und nicht mehr wie bislang in dem provisorischen Zelt auf der Jahnwiese.