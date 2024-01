Proteste gegen Kürzungen der Bundespolitik: Was die Bauern im Kreis Ahrweiler am Montag planen

Die Protestaktionen des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau, Kreisverband Ahrweiler, wird am kommenden Montag voraussichtlich zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im gesamten Kreisgebiet führen. Die Verkehrsbeeinträchtigungen betreffen demnach vor allem das Stadtgebiet Bad Neuenahr-Ahrweiler und die Zufahrtswege. Bürger werden gebeten, nicht notwendige Fahrten an diesem Tag zu vermeiden oder die betroffenen Gebiete weiträumig zu umfahren.

Mit grünen Holzkreuzen, Warnwesten und umgestülptem Gummistiefel auf ihren Feldern machen Landwirte im Kreis Ahrweiler auf ihren Protest gegen die politischen Auflagen aufmerksam. Foto: Frank Bugge

Darauf weist unter anderem die Pressestelle der Kreisverwaltung in einer Mitteilung hin. Die Durchführung der Versammlung ist rechtens und mittlerweile auch genehmigt. Die Kreisverwaltung als Versammlungsbehörde hat entsprechende Auflagen erlassen. Unter anderem müssen demnach Not- und Rettungswege bei der Versammlung jederzeit befahrbar sein. Rettungsfahrzeugen ist zu jeder Zeit Durchfahrt zu gewähren. Die Erreichbarkeit der Feuerwehren und Rettungsdienststellen ist sicherzustellen. Bei einem Austausch der Kreisverwaltung, dem Ordnungsamt der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, der Polizei und dem Veranstalter wurden im Vorfeld mögliche Versammlungsorte diskutiert, unter anderem das Apollinarisstadion. Dieser Vorschlag wurde jedoch seitens des Veranstalters abgelehnt.

Wo die Versammlungen beginnen

Nach Auskunft des Bauern- und Winzerverbands versammeln sich die Teilnehmer zwischen 5 und 9 Uhr mit landwirtschaftlichen Nutzmaschinen an verschiedenen Verkehrsknotenpunkten. Geplant ist das an den Autobahnauffahrten Gelsdorf, Ringen/Innovationspark Rheinland, Sinzig, Niederzissen und Wehr sowie an der B 267 ab Mayschoß. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es an weiteren Orten im gesamten Kreis zu Ansammlungen kommt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Staus beziehungsweise Sperrungen von Straßen auf den jeweiligen Zufahrten rechnen.

Anschließend ist eine sogenannte Sternfahrt in die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler vorgesehen. Ziel ist die Heerstraße, wo gegen 13 Uhr eine zentrale Kundgebung an der Kreuzung Heerstraße/Kölner Straße stattfindet. Zur Durchführung der Versammlung wird die Heerstraße voraussichtlich ab 9 Uhr ab der Kreuzung „Im Schwertstal“, Fahrtrichtung Heerstraße, bis zum „Verteilerkreisel“ gesperrt. Die angemeldete Versammlung dauert voraussichtlich bis 16 Uhr.

Wie der Protest die Schulen und Kitas betrifft

Die Schulleitungen und Träger der Kindertagesstätten entscheiden in eigenem Ermessen, ob die Einrichtungen an diesem Tag geöffnet und die Betreuung für Kinder und Schüler gewährleistet werden kann. Eine entsprechende Information an die Schul- und Kitaleitungen ist durch die Kreisverwaltung erfolgt. Eltern werden gebeten, sich bei den Einrichtungen nach der jeweiligen Regelung zu erkundigen.

Auch Auswirkungen auf den ÖPNV

Die geplanten Sperrungen betreffen verschiedene Verkehrsknotenpunkte im Kreis. Auch der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) wird, neben dem Individualverkehr, durch die Kundgebung und deren Auswirkungen massiv beeinträchtigt werden. Vorrangig bezieht sich dies auf den ÖPNV im Bereich der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, aber auch auf die Grafschaft, die Rheinschiene und den Bereich der Verbandsgemeinden Brohltal und Altenahr. In der Verbandsgemeinde Adenau sind nach derzeitigem Kenntnisstand nur geringe Auswirkungen zu erwarten.

Da mit Rückstaus auf den Zufahrtsstraßen zu rechnen ist, wird der Linienverkehr durch die zuständigen Verkehrsbetriebe für diesen Tag auf den meisten Strecken stark eingeschränkt sein. Manche Straßen können gegebenenfalls nicht befahren werden. Vor diesem Hintergrund kann an diesem Tag die Schülerbeförderung im ÖPNV über den ganzen Tag – mit Ausnahme der Beförderungen innerhalb der Verbandsgemeinde Adenau – nicht gewährleistet werden.

AWB kann Tonnen eventuell nicht leeren

Aufgrund der Versammlung kann es zu Einschränkungen in der Erreichbarkeit und bei den Öffnungszeiten der Entsorgungsanlagen in Niederzissen, Leimbach und Remagen kommen. Der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Kreises unternimmt alle Anstrengungen, die für Montag vorgesehenen Abfallleerungen wie gewohnt zu gewährleisten. Es kann jedoch zu Verzögerungen oder Anpassungen im Tourenplan und den Abfuhren von Sperrabfall, Elektroaltgeräten und Weihnachtsbäumen/Grünschnitt kommen. Alle ausgefallenen Touren sollen bis einschließlich Samstag, 13. Januar, nachgeholt werden. Der AWB bittet deswegen darum, die noch nicht geleerten Mülltonnen bis zu diesem Datum stehen zu lassen. Fahrten, die bis dahin nicht geleistet werden konnten, müssen ausfallen, so die Kreisverwaltung. Abfallmehrmengen können in den betroffenen Revieren bei der nächsten planmäßigen Abfallsammlung beigestellt werden. red