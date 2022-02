Remagen

Wochenendpressemitteilung der PI Remagen für den Berichtszeitraum, 04.02.2022 – 06.02.2022, 12:00 Uhr

Remagen- versuchte Einbrüche in Einfamilienhäuser Am 04.02.2022 wurden zwei versuchte Einbrüche in Einfamilienhäuser in Remagen, Burgweg und in der Brunnenstraße gemeldet.