Plus Kreis Ahrweiler Ortsbürgermeister im Kreis Ahrweiler: Das Amt, das keiner will? Sie leisten einen wichtigen Beitrag in ihren Gemeinden und ohne sie wäre der Wiederaufbau nach der Ahrflut vielerorts vermutlich kaum zu stemmen. Doch bei den anstehenden Kommunalwahlen möchte längst nicht mehr jeder der aktuellen Ortsbürgermeister im Kreis Ahrweiler für eine weitere Amtszeit kandidieren. Zur aktuellen Situation hat sich die RZ im Kreis einmal umgehört. Von Claudia Voß

„Ich hoffe, dass sich in der Verbandsgemeinde Altenahr Akteure finden, die mitwirken und ihre Heimat mitgestalten möchten“, erklärte jüngst Dominik Gieler, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Altenahr, im Hinblick auf die in diesem anstehenden Kommunalwahlen. Am 9. Juni haben die Wähler im Kreis Ahrweiler die Möglichkeit, mit ihrer Stimmabgabe über die ...