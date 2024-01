Orgelweihe und Orgelfestwochen: Kloster Maria Laach im Festtagsmodus

Nach einer gut einjährigen umfangreichen Renovierungs-, Reinigungs- und Erweiterungsphase durch die Werkstätte für Orgelbau Mühleisen aus Leonberg wird der Trierer Bischof Stephan Ackermann die Orgelanlage in Maria Laach nun im Rahmen eines feierlichen Evensongs weihen und damit ihrem Dienst übergeben.

Erstrahlt nach der umfangreichen Renovierung in neuem Glanz: die Hauptorgel der Abtei Maria Laach. Foto: rw-system/Klosterbetriebe Maria Laach/Andrea Ordon

Die Klostergemeinschaft lädt zu diesem festlichen Gottesdienst, der am Freitag, 5. Januar, um 17.30 Uhr beginnt, und zur anschließenden Orgelfestwoche ein. „Wir freuen uns über den Abschluss der Arbeiten und danken allen, die zum guten Gelingen beigetragen haben, vor allem den vielen Spenderinnen und Spendern, ohne deren Beitrag das Projekt nie hätte begonnen werden können“, sagt Prior-Administrator Pater Petrus Nowack OSB.

Wie aus einer Mitteilung des Klosters Maria Laach weiter hervorgeht, wird der Rahmen der Orgelweihe um eine Orgelfestwoche erweitert, die bis Sonntag, 14. Januar, stattfindet und neben Gottesdiensten und großen Orgelkonzerten auch tägliche Orgelmatineen und Orgelführungen für Kinder und Erwachsene beinhaltet. „Wir bringen mit den Gaben der Heiligen Drei Könige unserer renovierten Orgel und unser gesungenes Gotteslob mit an die Krippe“, sagt Pater Philipp, der Projektleiter der Renovierung.

Zeichen der Dankbarkeit

Insbesondere am Samstag, 6., und Sonntag, 7. Januar, gestaltet die Cappella Lacensis musikalisch das Hochfest der Erscheinung des Herrn mit – im Weihegottesdienst selbst, aber auch im Pontifikalamt am 6. Januar um 10 Uhr, das wiederum der Trierer Bischof leitet. Die Cappella Lacensis singt die „Messe solennelle cis-Moll für zwei Orgeln und Chor“ von Louis Vierne. „Musikalisch wird die Abteimusik im liturgischen und konzertanten Rahmen alles ausfahren – in der Dankbarkeit, dass die Renovierung erfolgreich abgeschlossen werden konnte“, sagt Abteiorganist Gereon Krahforst. red