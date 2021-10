Bekommt das private Inselgymnasium Nonnenwerth schon bald wieder einen neuen Schulträger? Nachdem der Orden der Franziskanerinnen von Nonnenwerth das renommierte Franziskus-Gymnasium im August 2020 in die Hände der ISR International School on the Rhine gemeinnützige GmbH aus Neuss übergeben hatte, könnte jetzt Katharina Peters aus Bonn die Trägerschaft übernehmen, wie sie in einer Pressemitteilung erklärt. Demnach steht sie am Beginn der Verhandlungen mit dem ISR-Geschäftsführer Peter Soliman.