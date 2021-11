„Glamping“ statt einfachem Camping – auch darauf setzt RCN, seit Anfang des Jahres neuer Gesellschafter des Campingplatzbetreibers am Laacher See. Mit 16 „Hauszelten“ hat der international tätige niederländische Campingplatz- und Ferienparkbetreiber im vergangenen Sommer mitten im Naturschutzgebiet am Laacher See Tatsachen geschaffen, ohne sie sich vorher genehmigen zu lassen.