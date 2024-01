Plus Kempenich Neujahrskonzert: Kempenich beginnt 2024 mit viel Gesang Wenn in heimischen Landen eine Veranstaltung zum dritten Mal in Szene geht, spricht man oft voreilig von einer Tradition. Das Neujahrskonzert des Männergesangvereins Harmonie Kempenich fand kürzlich zum fünften Mal statt und könnte aufgrund der bisherigen Erfolge durchaus zur Gewohnheit und somit auch zur Tradition werden. Die Voraussetzungen dafür sind gut. Von Hans-Josef Schneider

Da ist an erster Stelle die Pfarrkirche St. Philippus und Jakobus zu nennen, die sich aufgrund ihrer Akustik bestens für derartige Konzerte eignet. Auch der Termin ist gut gewählt. Zu dieser Zeit erstrahlt das Gotteshaus, in dem diesmal – vielleicht auch wegen eines gleichzeitig stattfindenden Konzerts in Burgbrohl – viele ...