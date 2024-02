Nur einen Steinwurf voneinander entfernt und mit einem Altersunterschied von nur einem Jahr prägen zwei Gebäude das Ortszentrum von Kempenich: die Kirchenscheune und das Jugendheim. Beide sind in den späten 1920er-Jahren errichtet worden, in der unteren Beunstraße eine Kornscheune, in der Goldbachstraße das Jugendheim, das lange als Jugendherberge diente. Die Umgestaltung und Neuausrichtung begann zu Beginn des neuen Jahrtausends und trat in beiden Fällen 2008 in eine entscheidende Phase.