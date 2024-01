Wieder ein neues Buch, wieder dreht es sich ums Ahrtal und um die Flut. Doch halt, dieses Buch ist anders. Die Autorin Lena Frings hat sich in „Talmäander“, erschienen in der Reihe „European Essays on Nature and Landscape“, mit dem Tal ihrer Kindheit auseinandergesetzt – auf so subtile wie lesenswerte Art und Weise.