Plus Adenau Neuer Anlaufpunkt für Pendler und Soloselbstständige: Co-Working-Space in Adenau eröffnet Die Stadt Adenau hat im ehemaligen Haushaltswarengeschäft Behrens in der Hauptstraße 34 einen Co-Working-Space (Dorf-Büro) eröffnet. Bis zu acht Arbeitsplätze mit moderner Ausstattung sind in einem offenen Raumkonzept entstanden, zusätzlich ein Meeting-Raum für bis zu 20 Personen.

Als Zielgruppe werden Soloselbstständige, Pendler im Homeoffice, Gründer, Rennteams am Nürburgring und Fachjournalisten genannt. Die im Zuge der Digitalisierung mögliche neue Arbeitsform in Gemeinschaftsbüros soll die Lebensqualität vor Ort steigern, dazu beitragen Arbeit in die Orte zurückzuholen und das Ausmaß von Pendelarbeit verringern. Zeitliche Mindestnutzung vereinbart Das Gemeinschaftsprojekt der Stadt Adenau mit ...