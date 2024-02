Vettelhoven

Neue Postfiliale in Grafschaft-Vettelhoven: Neueröffnung in der Escher Straße

Die Deutsche Post wird heute eine neue Filiale in Grafschaft-Vettelhoven an der Escher Straße 26 eröffnen. Das Unternehmen TN-Matic, das bis jetzt als DHL-Paketshop firmiert, wird dann in eine Postfiliale umgewandelt – mit einer entsprechenden umfangreichen Serviceerweiterung. Mit der neuen Postfiliale werden der Standort und der Service der Post in Grafschaft-Vettelhoven gestärkt, teilt die Deutsche Post AG in einer Pressemeldung mit.