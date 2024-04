Plus Kreis Ahrweiler

Neu gegründeter Verein: „Wählergruppe Kreis Ahrweiler“ will in den Kreistag

Von Frank Bugge

i Der Vorstand des Vereins „Wählergruppe Kreis Ahrweiler“): Kassierer Gisbert Lussi (von links), Schriftführerin Nadine Schopp, Vorsitzender Daniel Schopp und zweiter Vorsitzender Axel Ritter. Rechts Mitglied Egon Schneck. Foto: Frank Bugge

Der neu gegründete Verein „Wählergruppe Kreis Ahrweiler“ will mit einer eigenen Liste bei den Kommunalwahlen am 9. Juni für den Kreistag im Kreis Ahrweiler kandidieren. Der Verein sucht nun noch Mitstreiter für seine Liste. Die soll am Samstag, 13. April, ab 18 Uhr im Hotel „Zum Stern“ am Ahrweiler Marktplatz in einer öffentlichen Versammlung aufgestellt und bereits am darauffolgenden Montag beim Kreiswahlleiter angemeldet werden.