Nach sieben Jahren ein neues Prinzenpaar: Bachem im närrischen Ausnahmezustand

Welch ein Jubel, welch ein Trubel: Ganze sieben Jahre konnten die Karnevalisten der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Bachem 1960 keinen eigenen Prinzen, eine Prinzessin oder gar ein Prinzenpaar in ihren Reihen begrüßen. Am Samstag war es innerhalb der Prunksitzung im Saal des Bachemer Winzervereins nun endlich so weit, dass Vorsitzender Achim Assenmacher Prinzessin Sandra II. (Junior) und Prinz Sebastian I. (Piel) als Prinzenpaar für die Session 2024 vorstellen konnte.