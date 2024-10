Plus Niederdürenbach/Gönnersdorf

Nach Leichenfund am Rodder Maar: Spendenaktion für Familie eines der Opfer

Von Judith Schumacher

i Das 28-jährige Opfer John aus dem Kreis Altenkirchen soll nach dem Wunsch der Familie und der Spendenorganisatorin ein Gesicht bekommen. Foto: Kevin Schnellenbach

Der Fund zweier verbrannter Leichen am Rodder Maar bei Niederdürenbach hat Angehörige und Freunde in Schockstarre versetzt. Die Anteilnahme am Schicksal eines 28-jährigen Opfers aus dem Kreis Altenkirchen ist groß. Der Familie soll nun geholfen werden.