Die Folgen der Geldautomatensprengung sind in Ahrbrück derzeit noch deutlich sichtbar. So ist die Filiale der VR Bank Rhein-Ahr-Eifel eG derzeit geschlossen. Doch nicht mehr lange. Denn die Bank will auch künftig in Ahrbrück mit Mitarbeitern vor Ort sein, wie Thomas Theisen, Direktor Regionalmarkt Ahr/Brohltal, im RZ-Gespräch verriet.