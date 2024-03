Plus Kreis Ahrweiler Nach 1000 Tagen des Provisoriums: DRK-Rettungswache zurück an alter Wirkungsstätte in Bad Neuenahr i Thomas Lepping (von links), Ärztlicher Direktor Marienhaus Klinikum, Heike Kornemann, Ärztliche Leiterin Zentrale Notaufnahme und Notarztstandort, Boris Linden, stellvertretender DRK-Rettungsdienstleiter, Stefan Bertram, DRK-Rettungswachenleiter, Ulrich Bergmann, DRK-Kreisgeschäftsführer, Cornelia Bachem, Kaufmännische Direktorin Marienhaus Klinikum und Maria Heine, Krankenhausoberin Marienhaus Klinikum sind dankbar, dass die Rettungswache wieder neben der Klinik angesiedelt ist. Foto: DRK-Kreisverband Ahrweiler/Astrid Zens Fast 1000 Tage ist es her, dass die Rettungswache Bad Neuenahr-Ahrweiler bei der Flutkatastrophe durch die Wassermassen beschädigt wurde. Mit Unterstützung der Gemeinde Grafschaft und der Frutania GmbH hatte die Rettungswache im Oktober 2021 im Innovationspark ein vorübergehendes Zuhause gefunden. Doch das Provisorium hat jetzt ein Ende: Die Mitarbeiter des Roten Kreuzes sowie die Notärzte, die vom Marienhaus Klinikum gestellt werden, sind wieder zurück am alten Standort. Lesezeit: 2 Minuten

Der Umzug an die alte Wirkungsstätte war für den Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) eigenen Angaben zufolge logistisch herausfordernd. Er sei während des täglichen Betriebs vollzogen worden, die Notfallversorgung der Bevölkerung war jederzeit gewährleistet, heißt es in einer Mitteilung des DRK. Bevor es aber zurück in die Nachbarschaft der Klinik ...