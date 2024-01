Musik, Lesungen und Kindertheater: Brohltal feiert diese kulturellen Höhepunkte

Das Kulturbüro der Verbandsgemeinde Brohltal hat auch in diesem Jahr wieder eine Reihe kultureller Veranstaltungen zusammengetragen. Von Konzerten über Vorträge und Kindertheater bis hin zu Comedy und Lesungen: Was im Brohltal los ist, verrät dieser Text. Eintrittskarten sind nach Angabe des Kulturbüros ab sofort verfügbar.

Comedian Kai Kramosta Foto: Kai Kramosta

1 Vorträge und Lesungen „Zu Gast im Rathaus“: Am Donnerstag, 29. Februar, sind Heike Boomgaarden und Werner Ollig mit ihrem Vortrag „Der klimafreundliche Garten – so geht's! Jeder kann was tun“ zu Gast im Rathaus. Um 18 Uhr beginnt der informative Vortrag mit Praxistipps für einen klimafreundlichen Garten und Anregungen, die jeder schnell und einfach und vor allen Dingen mit großer Freude im eigenen Garten umsetzen kann. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung unter Tel. 02636-974 04 11 oder per E-Mail an daniela.sturm@brohltal.de erforderlich.

Drei Vorträge in der zweiten Jahreshälfte

In der zweiten Jahreshälfte gibt es drei Vorträge: Am Dienstag, 24. September, gibt es alles Wissenswerte zum Thema „Leben mit Stress: Wie kann ich den Stress erkennen und mich besser schützen“. Referentin Diana Ivanova ist Autorin, Trauma-,Yoga und Gruppentherapeutin und leitet Fortbildungen und Seminare zum Thema Stress und Trauma. Sie ist Autorin des Buches „Das Ahrtal des Mitgefühls. 89 Fragmente aus dem Leben nach der Flut“. Am Donnerstag, 7. November, folgt dann ein Filmvortrag mit Jakob Breidenbach. Der Filmemacher entführt die Besucher dieses Mal nach Afrika. Autorin Luzia Kaul bringt am Mittwoch, 4. Dezember, wieder besinnliche Adventsstimmung in die Räumlichkeiten des Rathauses. „Silbermond und Platinsterne“ heißt ihr neustes Werk. Beginn ist jeweils um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Gabriela Benesch und Alex Parker mit ihrer Udo-Jürgens-Show Foto: Erich Furrer

2 Kindertheater und Musik: In der Königsseehalle Oberdürenbach heißt es am Sonntag, 17. März, ab 15 Uhr mit „Zopp macht Circus“ Bühne frei für die Kleinen. Zum Inhalt: Eigentlich wollte Zopp mit dem Zirkus kommen. Aber der steckt fest. Und so muss Zopp den Zirkus allein spielen. Heraus kommt ein Kinder-Mitmach-Zirkus-Clowntheater, das die Kinder verzaubern und mitreißen soll. Geeignet für Kinder von drei bis zehn Jahren und für Familien. Im Herbst gastiert ein alter Bekannter im Bürgerhaus Glees.

Prinzessin auf der Erbse kommt

Am Sonntag, 17. November, bringt Tom Teuer um 15 Uhr die Prinzessin auf der Erbse mit ins Brohltal. Ein Stück über die Neugier und Offenheit gegenüber denen, die irgendwie anders sind. Geeignet für Kinder ab vier Jahren.

Am Samstag, 13. April, gibt es einen Auftritt, der nicht nur für Udo-Jürgens-Fans bestimmt ist: „Die Udo-Jürgens-Story – Sein Leben, seine Liebe, seine Musik“ ist eine Hommage an den Herrn der deutschen Unterhaltungsmusik – mit großen Hits und einigen unbekannteren Lieder sowie Geschichten. Das Duo Gabriela Benesch und Alex Parker führt unter der Regie von Erich Furrer seine Gäste auf eine musikalische Zeitreise von „Merci Chérie“ über „Griechischer Wein“ bis „Mit 66 Jahren“. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr in der Römerhalle Wehr. Kartenvorverkauf: Verbandsgemeinde Brohltal, Dies & Das Kempenich, Lotto- und Postagentur Elke Schäfer Burgbrohl, www.eventim.de

Das Duo My Darling Clementine Foto: Marco Bakker

Am Freitag, 3. Mai, liest Autorin Regine Brühl aus ihrem Roman „Das Geheimnis der klingenden Messer“. Begleitet wird sie von Marion Kutscher an der Trompete und Stephen Harrap am Klavier. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Traditionell gastieren am Samstag, 8. Juni, wieder Musiker der Stiftung Villa Musica in der Propstei Buchholz. Die Musiker des Javus Quartetts lassen um 19 Uhr bekannte Werke erklingen. Kartenvorverkauf: Verbandsgemeinde Brohltal, Tourist-Information Vulkanregion Laacher See, www.villamusica.de.

Diva Delight zeigt neues Programm

Auch dürfen Diva Delight nicht fehlen. Mit ihrem neuen Programm „No Business like Showbusiness“ gastieren sie am Samstag, 7. September, in Buchholz und bringen eine musikalische Mischung aus Musical, Chansons, Filmmusik und Klassik mit einer ordentlichen Prise Humor auf die Bühne.

Die Konzertreihe „Sagenhaft musikalisch“ macht zweimal Halt im Brohltal. Am Dienstag, 12. März, kommt der in England bekannte Michael Weston King mit seiner Frau Lou Dalgleish unter dem Duo My Darling Clementine in die Klostergaststätte Maria Laach.

Tom Teuer Foto: Tom Dahl

Am Freitag, 9. August, gibt es mit Jon Sanders und Dave Alley ein musikalisches Highlight aus Neuseeland, diesmal Open-Air am Campingplatz in Maria Laach. Beide Konzerte beginnen um 19.30 Uhr.

3 Traditionelle Veranstaltungen: Einige Veranstaltungen sind aus dem Kulturjahr der Verbandsgemeinde nicht mehr wegzudenken. So beispielsweise der Künnisfelder Mundartabend, der in diesem Jahr am Freitag, 18. Oktober, im Bürgerhaus Königsfeld stattfindet, aber auch die Kultur- und Erlebniswoche Nacht der Vulkane vom 21. bis 27. Juli, bei der unter anderem Kai Kramosta sein Programm „Achtung! Handwerker im Urlaub“ am Donnerstag, 25. Juli, Open-Air am Campingplatz Maria Laach präsentiert.

Auch der Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September, darf nicht fehlen. Mit dabei sind die Propstei Buchholz, die Ehemalige Synagoge Niederzissen und die Burg Olbrück. red

Wenn nicht anders angegeben gilt für alle Veranstaltungen: Tickets gibt es bei www.ticket-regional.de, in der Verbandsgemeinde Brohltal oder der Tourist-Info Vulkanregion Laacher See in Maria Laach.