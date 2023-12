Plus Kreis Ahrweiler Motorradfans unterstützen Wiederaufforstung: Besonderes Buchprojekt soll Insul zugute kommen Seit 2002 findet in Insul die Ausfahrt „Rund um Bad Münstereifel“ für Motorrad-Oldtimer mit Baujahr bis 1939 statt. Über all die vergangenen Jahre dieser Ausfahrt gibt es jetzt ein Buch. Auf 360 Seiten erfährt der Leser viel Wissenswertes und kann sicht 450 Fotos anschauen, darunter historische wie aktuelle. Zwei Jahrzehnte der Ausfahrt passieren Revue. Von Werner Dreschers

Marken und Einbaumotoren werden vorgestellt, klangvolle Namen der Unternehmer, der Konstrukteure, der Motoren und der Zusammenhänge der Marken faszinieren den Leser und geben Einblick in die wichtigsten Entwicklungsjahre des Motorrads. Das Buch ist gedruckt auf hochwertigem Kunstdruckpapier, in Leinenbezug geschlagen mit Silberprägung und mit Fadenheftung. Es erscheint in einer einmaligen ...