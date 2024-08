Plus Remagen

Motorrad- und Autofahrer kollidieren: Schwerer Unfall auf der B 9 in Remagen

i Symbolfoto Foto: Carsten Rehder/dpa

Auf der B 9 zwischen Remagen und Unkelbach hat sich am Montagmittag ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, sind in Remagen ein Motorrad und ein Auto kollidiert. In der Folge musste die Bundesstraße für mehrere Stunden bis in den Nachmittag hinein in beide Richtungen gesperrt werden.