Mobilität im Kreis Ahrweiler: Wiederaufbau der Ahrtalbahn ist nicht für alle Parteien ein Lichtblick

i Der Wiederaufbau und die Elektrifizierung der Ahrtalbahn spielen beim ÖPNV im Kreis Ahrweiler eine wichtige Rolle. Zu den Ticketpreisen und Radwegen haben die Parteien, die in den Kreistag wollen, unterschiedliche Ansichten. Foto: Frank Bugge (Archivbild)

Wer von Mobilität spricht, denkt sicher an den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV), aber auch an E-Autos oder E-Bikes und natürlich die Ahrtalbahn. Jedenfalls ist das ein Thema, das viele Menschen im Kreis Ahrweiler umtreibt, weil fast alle mehr oder weniger häufig von A nach B müssen. Wie wollen die politischen Parteien, die in den Kreistag wollen, das Thema künftig angehen? Wir haben nachgefragt.