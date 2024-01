Plus Adenau Mit einem Klappstuhl um den Nürburgring: Trio unterstützt mit besonderer Aktion die Adenauer Stadtbibliothek Eine Summe von 150 Euro hat die Adenauer Stadtbibliothek jüngst für den weiteren Auf- und Ausbau der Saatgutsamenbank erhalten. Eigentlich kein Grund, hierüber groß zu berichten, würde die Summe nicht mit einer ganz besonderen Aktion erwirtschaftet worden sein, bei der ein Klappstuhl, viele Prominente und Rennfahrer und der Nürburgring eine ganz besondere Rolle spielen. Von Claudia Voß

„Wir hatten irgendwann aus einer Laune heraus die Idee, mit zwei grünen Klappstühlen eine Saison lang zu jeder Veranstaltung am Nürburgring zu fahren, Interviews mit Prominenten und Rennfahrern zu machen, und so jede Ringveranstaltung in kurzen Videos festzuhalten“, lacht Denise Korden, wenn sie sich an die Ursprünge der Aktion „Grüner ...