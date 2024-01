Metalldiebe hatten es auf Propeller am Rheinufer abgesehen: Brohler Bürger verhindert Diebstahl

Nachdem der Brohler Kulturverein Aalschokker Katharina bereits häufiger von Vandalismus und blindwütiger Zerstörung an dessen Einrichtungen und Wanderwegen betroffen war, gab es nun eine Erfolgsmeldung. Dieser war jedoch eine für den Verein erschreckende Erfahrung vorausgegangen. „Was wir in den ersten Tagen des neuen Jahres erfahren mussten, hat mit Vandalismus nichts zu tun, sondern ist höchst kriminell“, berichtet Vereinsmitglied Rolf Nonn.

Dreiste Diebe hab den historischen Propeller in den Brohler Rheinanlagen demontiert. Zum Abtransport kam es nicht. Die Polizei konnte dank eines aufmerksamen Zeugen rechtzeitig eingreifen. Foto: Rolf Nonn

Bereits zum zweiten Mal hatten dreiste Metalldiebe versucht, den historischen Propeller in den Brohler Rheinanlagen zu stehlen. Dank aufmerksamer Bürger, einer technischen Vorrichtung und dem schnellen Eingreifen der Polizei konnte das verhindert und die Diebe gefasst werden.

Wie Nonn weiter berichtet, hatte ein Brohler Bürger am späten Abend einen Lkw und zwei Personen bemerkt, die sich in den Rheinanlagen zu schaffen machten. Wie sich später herausstellte, war der Lkw mit Kran zuvor in Weißenthurm gezielt für den Abtransport gestohlen worden. Ein weiteres Fluchtfahrzeug war auf der alten B 9 abgestellt worden. Als das Diebesgut aufgeladen war, schlug die Polizei zu. Ein Täter wurde gefasst, der Zweite flüchtete durch den Ort ins Brohltal und wurde mit einem Hubschrauber verfolgt.

„Trotz des negativen Ereignisses geht der Verein mit einem guten Gefühl daran, die angerichteten Schäden zu beseitigen und die Anlage wieder herzurichten. Hat sich doch gezeigt, dass Bürgerengagement und gute Polizeiarbeit noch etwas bewirken können. Dafür gilt unser Dank diesen Akteuren und auch der mitgeschädigten Firma aus Weißenthurm, die sich beim Wiederaufbau hilfreich zeigte“, bilanziert Rolf Nonn. red