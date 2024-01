Messerangriff auf Ehefrau: Täter aus dem Kreis Ahrweiler nicht schuldfähig

Mit der gerichtlichen Anordnung einer dauerhaften Unterbringung in einer geschlossenen Abteilung einer psychiatrischen Klinik endete am Freitag vor der 14. Strafkammer des Landgerichts Koblenz unter dem Vorsitzenden Richter Rupert Stehlin ein Gerichtsprozess gegen einen 70-Jährigen aus dem Kreis Ahrweiler. Der an Demenz erkrankte Mann hatte im vergangenen August mit einem Messer zwei Mal auf seine Ehefrau eingestochen und sie dabei verletzt (die RZ berichtete).