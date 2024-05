Plus Sinzig

Mehrere Maßnahmen beschlossen: Sinziger Stadtrat will mehr Sicherheit für Schüler

i Auf der Jahnwiese in Sinzig gibt es bereits eine provisorische Hol- und Bringzone für die Eltern. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Drei Schulen und zwei Kindertagesstätten geballt an einem Ort: Diese Konzentration sorgt in den Stoßzeiten immer wieder für ein Verkehrschaos im Dreifaltigkeitsweg in Sinzig, wenn Eltern ihre Sprösslinge dort absetzen und wieder abholen. Wie aber Abhilfe schaffen? Und: Gab es da nicht schon mal einen Lösungsansatz?