Plus Ahrweiler

Mehrere gelegte Brände in Ahrweiler: 29-Jähriger freigesprochen

Von Horst Bach

Ein 29-Jähriger am Amtsgericht in Ahrweiler freigesprochen worden, weil ihm Taten nicht nachgewiesen werden konnten.

Mehr als zwei Jahre ist es her, dass eine Serie von Bränden in den frühen Morgenstunden die Bevölkerung in der Altstadt von Ahrweiler in Atem hielt. In wenigen Tagen standen im Dezember 2021 auf dem Parkplatz Adenbachhut drei Autos lichterloh in Flammen. Kurz zuvor wurde in der Altenbaustraße ein Schuttcontainer abgefackelt. Nach zwei Verhandlungstagen hat das Amtsgericht Ahrweiler einen 29-jährigen gelernten Landwirt und Winzer aus Kempten im Allgäu vom Vorwurf der Brandstiftung freigesprochen.