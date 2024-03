Plus Bad Breisig

Mehr als ein Secondhandladen: „Ladylike“ bietet in Bad Breisig neue Perspektiven

Von Beate Au

i Doris Eisweiler (links) und Tanja Hansen vom Verein Frauen für Frauen verteilen Blumengrüße zum Interationalen Frauentag in besonderer Form. Foto: Beate Au

Der Verein Frauen für Frauen in Bad Breisig zeigte beim Internationalen Frauentag Flagge in seinem Domizil in Bad Breisig. Es gab Blumen in besonderer Form und gute Nachrichten vom Secondhandladen „Ladylike“.