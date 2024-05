Mehr als 1000 Ausflügler auf dem Krausberg: Gelungenes Bergfest in Dernau

Anzeige

Los ging es mit einer feierlichen Open-Air-Bergmesse. Die Dernauer Gitarrengruppe spielte wieder bekannte Mailieder zum Mitsingen, und die Blaskapelle Hönningen unterhielt die Gäste mit zünftiger Musik. Für das leibliche Wohl war auch wieder bestens gesorgt. So stand die große Gulaschkanone bereit, die mit der leckeren Krausberg-Erbsensuppe gefüllt war. Ebenso lagen leckere Steaks und Würstchen auf dem großen Schwenkgrill. In der Hütte gab es eine große Auswahl an selbst gebackenen Kuchen.

Im Wald wurde vor dem Fest frischer Waldmeister gesammelt und man konnte sich auch wieder die beliebte hauseigene Maibowle schmecken lassen. Am frühen Nachmittag erschien die Dernauer Weinkönigin Laura, um Wandergruppen mit der Krausberg-Plakette zu ehren. red