Plus Kreis Ahrweiler Marodes Kreuz Meckenheim: Neue Brücken müssen her Von Celina de Cuveland i Das Autobahnkreuz Meckenheim aus der Vogelperspektive: Es sieht aus wie ein dreiblättriges Kleeblatt. Allerdings ein sehr Marodes, wie Analysen zeigen. Foto: Hans-Jürgen Vollrath Die Bauwerke im Meckenheimer Kreuz sind Deutschlands marodeste Autobahnbrücken. Das geht aus einer Analyse der Bundesgütegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken (BGIB) hervor, die sich auf eine Bauwerksbewertung der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) bezieht. Doch was bedeutet das eigentlich genau? Ist das Brückenbauwerk am Meckenheimer Kreuz nun einsturzgefährdet? Wir haben bei der für die Instandsetzung der deutschen Autobahnen zuständigen Autobahn GmbH nachgefragt. Lesezeit: 3 Minuten

1 Die Ausgangslage: Rund 70.000 Autos passieren das Meckenheimer Kreuz am Tag. Nun hat die BASt in ihrer Brückenstatistik den verschiedenen Bauwerken am Meckenheimer Kreuz unterschiedliche Noten gegeben – davon ist eine die schlechteste aller Brückenbauwerke deutschlandweit. Das wie ein Kleeblatt geformte Autobahnkreuz wird in drei Bereiche gegliedert: Die Bauwerke ...