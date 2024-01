Maria Hilf: Neuer Chefarzt für die Orthopädie in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Prof. Jan Schmolders ist neuer Chefarzt der Orthopädie, Unfallchirurgie, Sportmedizin und Tumororthopädie am Krankenhaus Maria Hilf in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Foto: Joachim Gies

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Seit Anfang des Jahres leitet er die Orthopädie, Unfallchirurgie, Sportmedizin und Tumororthopädie, sowie das zertifizierte Endoprothetikzentrum des Hauses. Schmolders tritt damit die Nachfolge von Rudolf Auen-Scheiblhofer an, der das Klinikum aus persönlichen Gründen verlässt, wie es in einer Pressemitteilung des Krankenhauses heißt. „Dem geschätzten Kollegen ist es in den vergangenen Jahren gelungen, eine wohnortnahe orthopädische und unfallchirurgische Versorgung mit bester Reputation zu etablieren“, sagt Prof. Schmolders. An die hervorragende Arbeit seines Vorgängers möchte er nun anknüpfen und die vorhandenen Kompetenzen um eigene Schwerpunkte ergänzen. „Über die hochqualifizierte Nachbesetzung freuen wir uns sehr“, sagt der Ärztliche Direktor Thomas Lepping und verweist auf den fundierten Erfahrungsschatz und die Fachkompetenz seines neuen Kollegen.

Neben dem Einsatz künstlicher Gelenke zählt der Austausch bestehender Prothesen zu den Spezialgebieten von Jan Schmolders. „Ein solcher Eingriff ist zum Beispiel dann notwendig, wenn künstliche Gelenke Schmerzen oder andere Probleme verursachen“, erklärt der neue Chefarzt, der auch über besondere Qualifikationen in der Unfallchirurgie sowie der Fuß- und Sprunggelenkchirurgie verfügt. Darüber hinaus gehört Schmolders zu den ersten zertifizierten Tumororthopäden Deutschlands und ist Experte für seltene Sarkome, gutartige Knochentumore sowie Metastasen am Bewegungsapparat.

Jan Schmolder hat bereits verschiedene Werke publiziert

Was der Orthopäde an seiner neuen Wirkungsstätte schätzt? „Das familiäre Arbeitsklima, die kurzen Dienstwege sowie die Möglichkeit, Entscheidungen schnell treffen und umsetzen zu können“, sagt Schmolders. „Außerdem freue ich mich, dass sich viele Werte des Hauses mit meinen eigenen decken“, ergänzt er. So sei ihm zum Beispiel eine Kommunikation auf Augenhöhe sehr wichtig – mit den Patienten, seinem Team sowie den niedergelassenen Ärzten der Region.

Auch wissenschaftliche Fragestellungen faszinieren den habilitierten Mediziner. Er hat über 40 Publikationen und zwei Buchkapitel veröffentlicht, ist Mitglied in zahlreichen wissenschaftlichen Gesellschaften und Kommissionen sowie Rezensent für Fachjournale. Sein medizinisches Wissen erwarb Schmolders in einigen der größten Einrichtungen seines Fachgebiets – zuletzt als Oberarzt im Gemeinschaftskrankenhaus Bonn sowie Senior-Hauptoperateur des dortigen Endoprothetikzentrums.

Neuer Chefarzt ist sportlich Aktiv

Der gebürtige Münsteraner freut sich auf seine neue Aufgabe im Ahrtal und plant, die Region bald ausgiebiger zu erkunden, zum Beispiel entlang der vielen Wanderwege. Immerhin verbringe er seine Freizeit gern in der Natur, so Schmolders. Am liebsten mit seinen zwei Kindern und seiner Frau, die ebenfalls als Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie tätig ist. Wenn es die Zeit erlaubt, powert sich der sportliche Chefarzt beim Klettern aus, fährt gerne Mountainbike und steht gelegentlich sogar auf einem Surfbrett. red